Processo-Depp, Kate Moss: "Ho avuto una relazione con Johnny"

Kate Moss ha deposto oggi al processo per diffamazione che oppone Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard. La supermodella ha testimoniato in videoconferenza in apertura della 22esima giornata del processo su richiesta di Johnny, con cui ha avuto una relazione negli anni Novanta.

«Ho avuto una storia con lui», ha detto la modella quando l'avvocato di Depp, Ben Chow, le ha chiesto come conoscesse l'attore.