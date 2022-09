Zuckerberg aspetta il terzo figlio, posta foto con la moglie

Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan aspettano il terzo figlio. "Felice di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina l'anno prossimo", scrive il fondatore di Meta sul suo profilo Facebook postando la foto con la moglie, mentre le posa una mano sulla pancia.

Il post ha ricevuto migliaia di commenti. La coppia è sposata da 10 anni, festeggiati a maggio scorso. La loro prima figlia si chiama Maxima, Max, e ha 7 anni. La seconda figlia della coppia è invece August, 5 anni.

L'imprenditore ha virato l'attività della società nel metaverso, tanto da cambiare il nome in Meta un anno fa. Secondo il Wall Street Journal, Meta punta a ridurre i costi di almeno il 10% nei prossimi mesi in risposta alla crescita stagnante e all'intensa concorrenza. Per la testata le riduzioni potrebbero essere il preludio a tagli maggiori