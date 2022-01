Finigeto Oltrepò Pavese Metodo Classico 2005 - Un Pinot nero ben bilanciato

Fra le splendide colline dell’Oltrepò Pavese ricoperte di vigne, in questa terra forte e generosa che si adagia sotto il castello di Montalto, si trova l’azienda vinicola Finigeto, nata nel 2005 e ubicata a Cella di Montalto. Una data che vedremo riproposta nell’etichetta che degusteremo e che non si riferisce al millesimo ma proprio alla nascita dell’azienda. A quei tempi il giovane appena maggiorenne Aldo Dallavalle, innamorato della terra e del vino, ha l’idea radicata di elaborare un sistema produttivo dalla vigna alla bottiglia che sia rispettoso dell’ambiente e della terra conservandola integra e in buona salute.

In tutto questo concetto entra in gioco Marco Terzoni enologo attento e bravo nel lavoro di cesello. Come dimostra la riuscita dell’Oltrepò Pavese Metodo Classico 2005 Pinot Nero Brut che si appalesa elegante e raffinato alla vista e dal perlage fine e persistente.

All’olfatto spiccano sentori lievemente tostati che si intrecciano con note floreali di fiori bianchi. Il sorso segue la stessa linea con suggestioni suadenti bilanciate tra la freschezza agrumata e una certa salinità che continua in un finale supportato da rimandi floreali e tostati.

Un Metodo Classico di Pinot Nero da uve vendemmiate in vigneti esposti a Nord con un microclima idoneo a vini da spumantizzare, tutto ciò per merito anche di un suolo argilloso e calcareo ideale ad ottenere vini dalla beva fresca e ampia. Importante la raccolta manuale delle uve nella seconda decade del mese di agosto alla quale poi succede la vinificazione con pressatura soffice per l’estrazione della metà del mosto fiore.

La prima fermentazione avviene in vasche di acciaio a temperatura controllata (16/18 °C) dove il vino riposerà fino alla primavera successiva per poi passare in bottiglia per una seconda fermentazione e per il riposo sui lieviti che arriverà fino ai successivi 30 mesi.



Sentori

Fioriti e tostati

Abbinamenti

aperitivo, piatti di pesce e crostacei

VOTO 87/100

Prezzo in enoteca 20 euro

Qualità/prezzo 4/5