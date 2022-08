Pizzeria Parigi: impasti diversi per la classica pizza della tradizione

Ci sono locali che frequenti da sempre. E che pensi che non cambieranno mai.

Questo vale, in particolare, per i ristoranti/pizzerie di quartiere, quelli che conosci e dove ritorni sapendo già cosa aspettarti. E anche questo contribuisce a renderteli cari.

Una considerazione che vale anche per questo storico locale che ha visto passare generazioni di clienti attirati da un menù classico con qualche proposta locale e un po' di piatti di pesce. Oltre, ovviamente alla pizza.

Noi è su questa che ci concentriamo e subito notiamo la positiva scelta tra diverse opzioni: oltre all'impasto canonico ecco quello integrale (un euro in più) e quello senza glutine (due euro in più) ma anche la proposta della pinsa romana (tre euro in più) oltre a quella al metro e quella tirata.

Per quanto riguarda i condimenti, poi, altra scelta tra quelli «normali» e quelli speciali: tra i primi ecco le immancabili Margherita (a 6 euro) o Napoletana (a 7 euro) ma anche proposte più stravaganti come la McDonald's (pomodoro, mozzarella, salsiccia, patatine a 8 euro) o la Old America con filetto di manzo, porcini e panna. Tra le seconde invece une breve lista con ricette inusuali come la Fumè con pomodoro, mozzarella, scamorza, pancetta, pomodoro fresco, rucola in forno (a 9 euro).

In entrambi i casi la proposta risulta quella di una tradizionale pizza all'italiana, abbastanza bassa senza il valore aggiunto del croccante, con un cornicione quasi inesistente e impasto non molto umido, che raffreddandosi perde un po' di piacevolezza. Nessuna notazione sui condimenti, di livello medio senza gli ora onnipresenti svolazzi o citazioni di fornitori.

Apprezzabile il capitolo birre: se alla spina arriva una bionda anonima, in bottiglia ci sono le più prevedibili industriali ma anche alcune proposte più ricercate - di impronta tedesca - con un paio di weiss interessanti.

Un deciso plauso allo spazio all'aperto con ventilatori, una salvezza nelle serate da fornace - mentre ancora una volta si lancia l'appello: il servizio non deve essere affettuoso. Ma un sorriso in più fa sempre piacere.

Contatti

Via Parigi, 25/D Parma

tel. 0521 460569

Chiusura

mercoledì

Cucina 2/5