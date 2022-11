Il vino: Castelfeder Chardonnay Greuzweg Riserva 2018

Buon Compleanno Burgum Novum! Compie 30 anni la linea prestige di Castelfeder e proprio per questa occasione ecco arrivare un nuovo vino, il Kreuzweg, uno Chardonnay «Family Reserve» che segna un ulteriore punto esclamativo per questa azienda vitivinicola altoatesina arrivando così ad alzare al massimo l’asticella della qualità.

Il Kreuzweg nasce dall’omonimo Cru nel centro della produzione del paese di Magrè, area ideale per questa varietà in Alto Adige. La storia dell’azienda di famiglia di Castelfeder ha già compiuto cinquant’anni di vita, passando da padre in figlio la conduzione dell’area vitivinicola puntando in particolare sui vini migliori della tradizione, tanto che nel 1989 arriva a presentare il Burgum Novum, una linea d’eccellenza fondata dal capostipite dell’azienda, Günther Giovanett che 30 anni dopo vedrà la luce il Kreuzweg per lasciare ai figli, Ines e Ivan, di continuare nel solco della modernità e innovazione di fare uno Chardonnay di qualità superiore.

E torniamo al vino uscito, una edizione limitata di sole 1.400 bottiglie per questo Cru che prende il nome da un crocevia creatosi dall’intersezione delle strade storiche del paese: dalla strada del vino e quella centrale del paese di Magrè. Il suolo appunto segna il vino: magrissimo di una roccia dolomitica e ricco di calcare con vigne dalle radici molto profonde. La vendemmia comprende la selezione delle uve più sane, la raccolta manuale, poi una lunga permanenza sui lieviti in Barrique francesi per 18 mesi per ottenere un vino dai tratti opulenti ma con tratti di eccellente finezza.

Il colore è dorato con un grande impatto luminoso: al naso subito note fruttate levigate da spezie dolci (vaniglia in primis), note che si evolvono in tratti esotici (frutta tropicale e agrumi suadenti) che ne allargano l’impatto senza perdere una finezza donata da note di pietra focaia. La bocca ha ampiezza, allungo e salinità da grande vino prospettico.

Sentori

Esotici, speziati



Abbinamenti

primi piatti, pesci, crostacei



Voto 93/100

Prezzo Enoteca 85euro

Qualità prezzo 3/5