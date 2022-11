Chi ama l'atmosfera delle luci natalizie non resterà deluso. Nonostante il caro energia, il Comune ha deciso di non spegnere il Natale. Così, anche quest'anno, via libera alle luminarie nel centro storico, oltre...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?