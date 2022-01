Camion finisce contro un muro all'alba a Stazione di Valmozzola

Paura tanta, danni altrettanti ma fortunamente illeso il conducente. E' accaduto all'alba sulla Fondovalle Taro a Stazione di Valmozzola, dove - per cause ancora in via d'accertamento - un camion ha sbandato ed ha finito la sua corsa contro un muro.

Immediata la richiesta di soccorsi al 118, che a sua volta ha contattato i vigili del fuoco. Sono arrivate un'ambulanza e due squadre del 115 da Parma e Borgotaro per la messa in sicurezza del mezzo. L'autista è stato portato al pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione.