«Io non spreco» il cibo: a ogni alunna e alunno una food bag

Collecchio La scuola elementare dice «no» allo spreco alimentare. Promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo «Ettore Guatelli» grazie alla disponibilità del gestore del servizio di refezione, è partita la nuova iniziativa «Io non spreco!».

Gli alunni che frequentano le mense scolastiche di Collecchio e frazioni riceveranno la «food bag», un contenitore colorato con cerniera e maniglia, animato da una simpatica mascotte, idoneo alla custodia degli alimenti più facilmente conservabili e non rapidamente deperibili che avanzano dal pranzo, essenzialmente il pane e la frutta.

«In linea con quanto da sempre sostenuto dall’assessorato alla scuola - spiega l’assessore Michela Comani - in merito a un sano e corretto rapporto con il cibo quale percorso educativo per una crescita equilibrata dei bambini, abbiamo accolto con favore la proposta di Camst. Anche in queste forme si promuove quella cultura alimentare che si riflette nella cura dei nostri menù scolastici, variati e bilanciati secondo le indicazioni di professionisti del servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Ausl e realizzati con materie prime di qualità».



Attraverso pratiche di sensibilizzazione come questa, aggiunge la dirigente scolastica Elisabetta Botti, «è possibile insegnare ai più piccoli a capire che il cibo è una risorsa fondamentale che deve essere a disposizione di tutti gli abitanti del mondo, senza pensare di incidere direttamente sul problema ma nella convinzione che anche i piccoli gesti siano importanti».

