A Monchio tornano i quotidiani: sono in vendita al bar Bagutto

10 chilometri per comprare un quotidiano. Tanta è la distanza che gli abitanti di Monchio devono percorrere, da qualche giorno a questa parte, per raggiungere l’edicola più vicina, che si trova a Palanzano.

La piazza

Il capoluogo monchiese, ma anche tutte le sue frazioni, infatti, sono rimasti orfani dei quotidiani e dei giornali, che fino alla settimana scorsa erano venduti nell’unica edicola del comune, in piazza Ca’ Boneto, nel cuore del capoluogo. La rivendita, però, nei giorni scorsi ha chiuso i battenti e quindi l’unico modo per leggere le ultime notizie dei quotidiani locali e nazionali è mettersi in macchina e percorrere chilometri di strade tutte curve per raggiungere l’edicola più vicina, a Palanzano. Comprensibile, quindi, lo sgomento e lo sconcerto dei tanti monchiesi che oggi si trovano spesso a rinunciare ad una sana abitudine, come è quella di sfogliare il giornale di prima mattina. Il disagio però è durato poco: già a partire da oggi, infatti, il servizio di distribuzione dei quotidiani sarà garantito dal bar Bagutto di via Brigata Julia, a pochi metri dalla piazza centrale del capoluogo.

Il servizio

«Quello della vendita dei giornali è un servizio indispensabile per il territorio - commenta il sindaco di Monchio, Claudio Riani -. Per il momento tornerà ad essere garantita la distribuzione dei quotidiani, speriamo che qualcuno possa decidere di riaprire l’edicola».