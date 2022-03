Lenzuolata a San Leonardo: "Aiutateci. Siamo soli"- Foto

"Siamo lasciati soli a combattere il degrado e lo spaccio". Una situazione sempre più invivibile quella del quartiere San Leonardo.

"Abbiamo pensato alla lenzuolata per sottolineare la nostra solitudine e per far si che qualcuno cominci a intervenire seriamente: questa situazione sta diventando esplosiva". Scrive Romano, uno degli abitanti del quartiere.