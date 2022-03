Pnrr, pubblicati i primi due bandi di concorso da cui “pescheranno” anche molti Comuni parmensi

La Provincia di Parma ha pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale e sul suo sito web i primi due bandi di concorso per la formazione di “elenchi di idonei” da assumere sia a tempo determinato che indeterminato, anche per la realizzazione delle opere relative al Pnrr, a cui attingeranno anche i tanti Comuni del territorio convenzionati con la Provincia.

I primi due bandi riguardano i profili di istruttori direttivi tecnici di categoria D (laureati) e istruttori tecnici di categoria C (diplomati).

Le domande di ammissione al concorso vanno presentate esclusivamente in via telematica (occorrono quindi Spid e posta certificata), entro il 14 aprile.

A breve verranno pubblicati altri due bandi per profili amministrativi, diplomati e laureati.

“Si tratta di un’altra azione della Provincia a favore dei Comuni e delle Unioni, per alleggerirne il lavoro: attingendo all’elenco possono evitare di organizzare e svolgere vere e proprie procedure concorsuali, con tempi più brevi e con modalità di reclutamento del personale molto semplificate – spiega il Presidente Andrea Massari – Voglio ringraziare gli uffici provinciali per avere messo in campo speditamente queste nuove procedure previste dal Governo e la consigliera Sara Tonini, Delegata alle attività a supporto dei Comuni, per avere raccolto le segnalazioni e coordinato l’intera operazione. Ora chiediamo a tutti di divulgare al massimo la conoscenza di questa straordinaria opportunità e invitiamo i giovani a partecipare.”

Il dott. Iuri Menozzi, Dirigente del Servizio Personale della Provincia, spiega come funziona: “L’elenco degli idonei non è una graduatoria ma una lista di candidati adatti a ricoprire un determinato profilo professionale a cui la Provincia e gli enti convenzionati potranno attingere in modalità semplificata per ricoprire specifici posti – afferma - L’elenco degli idonei dura tre anni e va aggiornato almeno ogni anno, attraverso l’inserimento di nuovi idonei, a seguito di nuove procedure selettive. Si tratta di una opportunità importante per i giovani che aspirano ad entrare nella pubblica amministrazione, in quanto gli elenchi potranno essere utilizzati anche per le professionalità tecniche necessarie all'implementazione dei progetti del Pnrr. Il vantaggio è anche quello di partecipare a un'unica prova per concorrere a molti posti in numerosi Enti”

I bandi sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.parma.it (Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso)