Consiglio notarile, riconfermati Renzulli, Rizzolatti e Sbordone

A seguito del parziale rinnovo del Consiglio notarile di Parma, sono stati riconfermati i Notai Cecilia Renzulli, Beatrice Rizzolatti e Pietro Sbordone. Nuovo Segretario, il notaio Mario Dagres, già Consigliere, che prende le consegne da Beatrice Rizzolatti.

Oltre ai già citati, il Consiglio Notarile risulta inoltre composto dal Presidente Giulio Almansi, dal Tesoriere Mario Rossi e dai Consiglieri Massimiliano Cantarelli, Antonio Caputo e Maria Paola Salsi.

“Viviamo momenti molto delicati – commenta il Presidente Almansi – in cui, sulle conseguenze economiche e sociali di una pandemia non ancora conclusa, iniziano a spirare preoccupanti venti di guerra. Tutto questo non aiuta, com’è ovvio, l’economia del territorio: per questo è molto importante che tutti gli attori in gioco operino in sinergia, mettendo a disposizione ogni possibile competenza. I notai non si sottrarranno a questo compito, e in quanto giuristi cercheranno di fare tutto il possibile per porre il Diritto a sostegno della comunità, composta sia di famiglie che di imprese.”

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarileparma.org e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.