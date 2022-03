«Ci risiamo, è di nuovo bloccato l’ascensore dei binari 2 e 3»

Alla stazione ferroviaria è nuovamente bloccato l’ascensore che porta ai binari 2 e 3. A segnalarlo un Gazzareporter che ha inviato tre foto scattate nel pomeriggio.

«Mi ricordo che l’ascensore era stato rimesso in funzione un paio di settimane fa dopo essere rimasto fermo per tanto tempo – scrive il lettore – e non pensavo che si riguastasse così presto. Già tre giorni fa avevo visto che era bloccato e oggi lo ritrovo ancora fermo, appena sotto il piano dei binari. L’ascensore può essere utile a tutti, ma per alcune persone è proprio indispensabile. Credo che non ci sia bisogno di sottolinearlo.»