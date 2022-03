Felino, corriere consegna materiale per le pulizie e se ne va rubando un bancale di salumi

Era entrato nel magazzino di un salumificio di Felino qualche settimana fa per effettuare una consegna di materiale per la pulizia.

Ed è stato in quel momento che un corriere 35enne deve aver pensato a uno "scambio di merce". Pensando di farla franca e approfittando del fatto di essere rimasto momentaneamente da solo, ha velocemente caricato sul suo furgone un bancale di scatoloni con salumi biologici per un valore di 1200 euro. Ed è riuscito ad allontanarsi senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Il furto è stato scoperto solo in un secondo tempo ed i titolari si sono rivolti ai carabinieri di Sala Baganza. I militari come prima cosa hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della mattinata e individuavano il ladro e il suo veicolo. Da qui, i successivi accertamenti nella ditta proprietaria del furgone per risalire all’autista. Identificato come l’autore del furto, è stato denunciato per furto aggravato.