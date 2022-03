Massi pericolanti sulla Sp 15 Calestano -Berceto: operai al lavoro

Continuano le operazioni della Provincia di Parma – Servizio Viabilità per mettere in sicurezza la circolazione lungo le strade provinciali. Oggi sono in corso lavori sulla Strada provinciale 15 nel tratto tra Calestano e Berceto per distaccare alcuni massi pericolanti che rischiavano di cadere sulla sede stradale. Le operazioni di disgaggio interessano saranno completate entro la giornata di domani.