Via Abbeveratoia, pedone investito sulle strisce davanti all'ospedale

Investito da un auto mentre stava attraversando le strisce in via Abbeveratoia, nei pressi dell'ingresso dell'ospedale Maggiore. E' successo poco fa, per la precisione alle 11.40 e l'investito è stato subito soccorso da un'ambulanza del 118.

Tanta la paura, ma stando alle prime indicazioni dei soccorritori, la botta e la caduta hanno provocato solo ferite lievi.