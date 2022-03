Emergenza guerra: psicologi in supporto ai profughi ucraini

Come superare gli orrori di una guerra che, oltre a provocare shock e stress, li ha costretti a lasciare la propria terra? I profughi in fuga dal conflitto, per lo più donne e bambini, si trovano a vivere una condizione drammatica che richiede un supporto psicologico specializzato. Ed è per questo che Azienda Pedemontana sociale, in collaborazione con gli psicologi volontari della Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza Sezione Emilia-Romagna (SIPEM SOS ER), ha organizzato l’incontro “La guerra e le sue conseguenze” riservato alle famiglie, soprattutto donne e bambini, accolte nei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), che si svolgerà sabato 2 aprile a partire dalle ore 10 presso la Polisportiva “Il Cervo”, in strada Nazionale numero 3 a Collecchio.

“Gli eventi drammatici del conflitto bellico hanno cambiato la vostra quotidianità – sottolineano in una lettera indirizzata ai profughi gli psicologi del SIPEM SOS ER – e vi hanno portato alla scelta di lasciare momentaneamente la vostra terra per proteggere voi e i vostri bambini. L’orrore della guerra provoca, in ogni essere umano, una condizione di shock e stress acuto che si manifesta con sintomi psicofisici che producono reazioni emotive e fisiche importanti e che condizionano le attività quotidiane”. “Reazioni normali – sottolineano gli esperti – per ogni essere umano che si trovi nella vostra condizione”.

L’incontro si pone quindi l’obiettivo di informare sugli effetti psicologici, su come affrontare al meglio un momento così difficile di instabilità emotiva ed incertezze e poter essere d’aiuto agli adulti, ai bambini e alle famiglie coinvolte.

Per permettere un’interazione con il pubblico (domande e risposte), sarà presente un interprete per la traduzione simultanea in lingua ucraina. Sarà inoltre disponibile un gruppo di animatori per intrattenere bambini e ragazzi.

L’incontro si svolgerà all’aperto, ma sarà necessario indossare una mascherina FFP2 e, per facilitare il compito degli organizzatori, si raccomanda la massima puntualità. Anzi, se possibile, si chiede di presentarsi in anticipo di un quarto d’ora.

L’iscrizione non è obbligatoria, ma è gradita la conferma della propria presenza via email all’indirizzo mediazionelinguistica@pedemontanasociale.pr.it. La stessa mail può essere utilizzata per richiedere maggiori informazioni.

La lettera-invito è disponibile anche in lingua ucraina sul sito dell’Unione Pedemontana Parmense all’indirizzo www.unionepedemontana.pr.it, in allegato alla notizia relativa all’incontro.