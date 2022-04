Alberini (Lega): "Enorme offesa ai parmigiani che i colpevoli dovranno risarcire"

“Un atto di enorme violenza morale che colpisce nel cuore Parma, la sua cultura e la sua storia. Non deve rimanere impunito e va fatto ogni sforzo per impedire che si ripeta”.

È quanto ha dichiarato Sabrina Alberini, referente provinciale della Lega a Parma riguardo l’imbrattamento dei portoni del Duomo e del Battistero di Parma.

“Mi è fin difficile trovare le giuste parole per esprimere l’enorme sdegno che provo per questo un atto così offensivo – ha proseguito la dirigente leghista – Il Duomo e il Battistero non sono solo grandi espressioni artistiche, ma sono anche parte essenziale della vita di Parma: sono la manifestazione della sua grande tradizione cristiana passata e presente. Faccio appello a tutte le istituzioni competenti perché non sia lesinata nessuna energia e risorsa nella ricerca dei colpevoli che vanno puniti e costretti a risarcire i danni anche morali che hanno procurato a tutti i parmigiani. Mi aspetto che una simile richiesta arrivi anche dall’amministrazione comunale che dovrebbe fin da subito annunciare la sua disponibilità a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento giudiziario ma anche attivarsi affinché un simile scempio non sia più commesso”.