A Sala Baganza è di nuovo Festival della Malvasia: ecco il programma

Dal 13 al 15 maggio a Sala Baganza sarà di nuovo Festival della Malvasia. Dopo il forzato stop del 2020 e la versione ridotta del 2021, quest’anno la tre giorni da vivere con gusto riaprirà al grande pubblico più frizzante che mai, con una formula consolidata in 25 anni di onorata storia.

Comune e Pro loco di Sala Baganza, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini Colli di Parma, l’Associazione Italiana Sommelier (AIS) Parma-Emilia e GAL del Ducato, offriranno un ricco calendario di eventi. L’antipasto della kermesse sarà servito nella serata di venerdì 13, con il Festival in Cantina, che prevede degustazioni e visite guidate in alcune aziende vitivinicole del Consorzio di Tutela Vini Colli di Parma.

Nella mattinata di sabato, alle ore 10, il taglio del nastro aprirà ufficialmente il Festival e, a seguire, si terrà il convegno a cura del GAL del Ducato “Il mito della Malvasia”, dedicato al ruolo delle reti nella promozione e nella cultura del vino. Un convegno al quale parteciperanno produttori provenienti anche da Croazia e Grecia, il luogo dove “tutto ebbe inizio”, perché è proprio dalla Penisola ellenica che, nel XIII secolo, i veneziani importarono in Italia l’antico vitigno della Malvasia.

Sabato e domenica nel Giardino Farnesiano all’ombra della Rocca Sanvitale, degustazioni, stand enogastronomici, pranzi e cene preparati dagli chef di Parma Quality Restaurants e locali, musica con la band “Sprit” del Maestro Andrea Coruzzi e, nella serata di sabato, l’irrinunciabile Magnarocca, il banchetto itinerante per le vie del paese con il calice al collo per assaporare i migliori prodotti della Food Valley che quest’anno, novità assoluta, sarà a prezzo scontato per chi parteciperà in costume d’epoca. Ma soprattutto la domenica pomeriggio in Rocca ci sarà lei, la Coséta d’Or, l’ambita ciotola che fin dalla prima edizione della rassegna premia la miglior Malvasia di Candia, come da copione scelta da una giuria attenta e qualificata formata dai sommelier dell’AIS Parma-Emilia e, per la prima volta, dagli chef di Parma Quality Restaurants, che suggeriranno i migliori abbinamenti con i piatti tipici locali. A tentare la riconquista della Coséta sarà l’Azienda Agricola Ca’ Nova, vincitrice dell’edizione 2021. Anche il pubblico potrà giudicare quella che riterrà la Malvasia migliore, assegnando la Coséta di Legno, e imparare a conoscerla meglio partecipando alle due master class a cura dei sommelier dell’AIS, realizzate in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Alberghiero Solari-Magnaghi di Salsomaggiore.

Il Festival proporrà, inoltre, giochi e letture per i più piccoli e tantissimi altri eventi per tutte le età: dal trenino Enotour per andare alla scoperta dei Boschi di Carrega, alla gara nazionale “Golf del Ducato” e alle sedute di yoga proposte dall’Associazione Le Monadi. Nelle giornate di sabato e domenica sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la Rocca Sanvitale, Sala dell’Apoteosi compresa, il Museo del Vino (sabato aperto anche dalle 21 alle 23 in occasione delle Notti Europee dei Musei), la Pieve di San Biagio a Talignano, l’esposizione di Bonsai con lezioni di potatura nell’Oratorio dell’Assunta a cura di Parma Bonsai Club e la Collezione privata Merusi “Raccolta di pagine della storia 1938-1947” negli spazi della Cortaccia dietro alla Rocca. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: il Festival e Sala Baganza vi aspettano a braccia aperte.

«Con grande piacere possiamo riprendere il Festival nel modo in cui lo avevamo lasciato nel 2019, seppure con il dolore dei lutti e delle sofferenze che il covid ci ha lasciato – ha affermato Aldo Stocchi, presidente della Pro loco di Sala Baganza e “papà” del Festival –. Ventisette anni fa, quando la Pro loco ideò la “Festa della Malvasia – premio Coséta d’Or” non si immaginava che potesse diventare così importante per Sala, che addirittura, grazie al Gal del Ducato, potesse assumere una dimensione diventare internazionale e che la Malvasia potesse creare attorno a sé tanto interesse e movimento. Sicuramente, la Pro Loco, era fermamente convinta che si dovesse far conoscere un prodotto di eccellenza “unico” e ciò lo si è potuto realizzare anche grazie all’Amministrazione Comunale e al Consorzio per la Tutela dei Vini dei Colli di Parma, che hanno, fin da subito, creduto nel progetto. Questo risultato è sicuramente una “importante riconoscenza” all’impegno profuso dalla Pro Loco ed alle Associazioni del Volontariato di Sala Baganza».

«Il Festival della Malvasia è importante perché ci permette di far conoscere Sala Baganza, il nostro territorio, la nostra storia e cultura – ha sottolineato l’assessore al Turismo di Sala Baganza Giulia Alfieri –. Negli anni è cresciuto tanto e con lui è cresciuto anche il “prodotto Malvasia”, un vino che si sta facendo conoscere ed apprezzare sempre di più, anche grazie all'importante lavoro condotto da AIS, in particolare la sezione di Parma. Negli ultimi anni, attraverso lo spirito internazionale che abbiamo acquisito grazie al progetto coordinato dal GAL del Ducato, il Festival è diventato il punto di riferimento per chiunque voglia venire a conoscere la Malvasia da tutta Europa. Sala Baganza, Gioiello d'Italia, ha tanto da offrire e il weekend del Festival è la giusta occasione per mostrarlo al mondo: i nostri ospiti non potranno che restare meravigliati dal nostro bel paese – ha concluso l’assessore – e noi non vediamo l'ora di accoglierli».

«Il Festival della si è dimostrato sempre più importante per il Consorzio dei vini e per i suoi soci – ha osservato Maurizio Dodi, presidente del Consorzio di Tutela Vini Colli di Parma –. Grazie a questa manifestazione, infatti, sono nate altre iniziative tra cui il Mito della Malvasia, progetto europeo che vede uniti i territori di Grecia e Istria, Parma e Piacenza, nella promozione di questo vino. Nei prossimi anni sarà proprio il Festival di Sala Baganza ad ospitare questo evento, a dimostrazione che, grazie alla collaborazione con il Gal e con i consorzi dei vini di Parma e di Piacenza, si possono fare cose più importanti, che valorizzano maggiormente i territori, mantenendo le singole identità. Non è più tempo di campanilismi, ma di lavorare insieme per fare squadra».

«Siamo contenti che la collaborazione tra GAL del Ducato e Festival della Malvasia prosegua e si consolidi anche in una dimensione internazionale – afferma il vicepresidente del Gal del Ducato Alessandro Cardinali –. L’avvio del progetto “Il Mito della Malvasia” sta infatti cominciando a portare i primi risultati, ben rappresentati dalla riuscita partecipazione al recente Vinitaly e dalla accoglienza di un progetto internazionale che mette insieme Parma e Piacenza con Grecia e Croazia, e che ha l’ambizione di collegare in una rete internazionale altri territori di produzione di Malvasia. Per questo motivo dal 6 all’8 maggio con i Consorzi dei Vini di Parma e Piacenza saremo al Festival di Vinistra in Croazia, dove proporremo un master class sulle Malvasie, e il 14 maggio al Festival di Sala Baganza con il Convegno internazionale».

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.festivaldellamalvasia.it e le pagine Facebook e Instagram @festivaldellamalvasia. Oppure ci si può rivolgere all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica dell’Unione Pedemontana Parmense (P.zza Gramsci 1, c/o Rocca Sanvitale), che risponde allo 0521 331342 (e-mail iat@unionepedemontana.pr.it).

Parcheggi più vicini: piazza Gramsci (antistante la Rocca Sanvitale), via Figlie della Croce e via Vittorio Emanuele II.

Informazioni di geolocalizzazione: 44°42'48''N, 10° 13'39'' E.

VENERDÌ 13 MAGGIO

FESTIVAL IN CANTINA

Degustazioni e visite guidate alle cantine del Consorzio per la Tutela dei Vini dei colli di Parma.

Azienda Agricola Michele Cerdelli

Loc. Case Manfredelli - Langhirano (PR) • Tel. 333 9800546

Azienda Agricola Palazzo

Via Pozzo - Sala Baganza (PR) • Tel. 335 6670031

Lamoretti Azienda Agricola Vitivinicola e Agriturismo

Casatico – Langhirano (PR) • Tel. 0521 863590

Per informazioni e dettagli sulla serata proposta contattare direttamente le cantine aderenti all’iniziativa.

SABATO 14 MAGGIO

IN PAESE

Ore 9 • Negozi aperti.

Ore 19.30 • “Magnarocca” Cena itinerante per le vie del paese con il bicchiere al collo per degustare le Malvasie ed i Vini dei Colli di Parma abbinati ai prodotti tipici del territorio al prezzo di € 23. Ai partecipanti che si presenteranno vestiti nei costumi d’epoca tra il 1600 e 1800 il prezzo è scontato ad € 20.

Per i ragazzi di età inferiore a 14 anni il prezzo è di € 15.



ROCCA SANVITALE

Ore 10 • Inaugurazione XXVI Festival della Malvasia

Taglio del nastro alla presenza delle Autorità.

A seguire nella Sala Conferenze, il convegno “Il mito della Malvasia” – Il ruolo delle reti nella promozione e nella cultura del vino a cura del GAL del Ducato.

Ore 10.15 • Alla scoperta della Rocca Sanvitale e Sala dell’Apoteosi - ingresso libero.

Ore 16.30 • Master class “La Malvasia di Parma si racconta” a cura dell’AIS Parma-Emilia in collaborazione con l’Istituto Solari-Magnaghi di Salsomaggiore.

GIARDINO FARNESIANO

Dalle ore 10 alle 22 • Mercato del Gusto: Apertura degli stand di prodotti enogastronomici d’eccellenza.

Dalle ore 10 alle 22 • Area Stand: Degustazione delle Malvasie dei produttori aderenti al Consorzio dei vini dei Colli di Parma e Consorzio di Piacenza.

Dalle ore 10.30 alle 12 • L’Associazione Le Monadi presenta Hatha Yoga tecniche di ginnastica per il benessere e la salute, tecniche di respirazione e di rilassamento, rilassamento guidato con campane tibetane.

Dalle ore 11 alle 18 • Area Giochi: giochi, letture, divertimenti per i bambini per tutta la giornata.

Ore 12.30 • Pranzo in giardino: I ristoratori di Parma Quality Restaurants e i ristoratori salesi, propongono i menu del territorio e pizza.

Dalle ore 16 alle 18 • Momenti di degustazione presso gli Stand dei Consorzi e delle Strade.

Ore 19.30 • Cena nel Giardino Farnesiano

Ore 20.30 • Concerto: Band “Sprit” con il maestro Andrea Coruzzi.



MUSEO DEL VINO

Dalle ore 10.15 alle 18 • Alla scoperta del Museo del Vino - Ingresso libero.

DOMENICA 15 MAGGIO

IN PAESE

Ore 08.30 • “Golf del Ducato” - Gara nazionale di Golf.

Ore 09 • Negozi aperti

ROCCA SANVITALE

Ore 10 • Premio Cosèta d’Or - La Giuria, composta da 7 esperti del settore, si riunisce per valutare le Malvasie in Concorso.

Ore 10.15 • Alla scoperta della Rocca Sanvitale e Sala dell’Apoteosi - ingresso libero.

Ore 16.30 • Master class “I vitigni aromatici di Parma: Malvasia e Moscato” - A cura dell’AIS Parma-Emilia, in collaborazione con l’Istituto Solari-Magnaghi di Salsomaggiore.

MUSEO DEL VINO

Dalle ore 10.15 alle 18 • Alla scoperta del Museo del Vino - Ingresso libero

GIARDINO FARNESIANO

Dalle ore 10 alle 22 • Mercato del Gusto: Apertura degli stand di prodotti enogastronomici d’eccellenza.

Dalle ore 10 alle 22 • Area Stand: Degustazione delle Malvasie dei produttori aderenti al Consorzio dei vini dei Colli di Parma e Consorzio di Piacenza.

Dalle ore 10.30 alle 12 • Yoga della Risata, tecniche di respirazione per accompagnare alla risata incondizionata, rilassamento guidato con campane tibetane – A cura di Associazione Le Monadi.

Dalle ore 11 alle 18 • Area Giochi: Giochi, letture, divertimenti per i bambini per tutta la giornata.

Dalle ore 11 alle 18 • Momenti di degustazione presso gli Stand dei Consorzi e delle Strade.

Dalle ore 11.30 alle 17.30 • Cosèta di Legno: Diventa “Giudice Popolare” degustando le Malvasie dei Colli di Parma e votando quelle che preferisci.

Ore 12.30 • Pranzo in giardino, i ristoratori di Parma Quality Restaurants e i ristoratori salesi propongono i menu del territorio e pizza.

Dalle ore 15 alle 17 • Momenti di degustazione delle Malvasie ospitate al Festival.

Ore 17 • 1° Concorso “Cosèta Malva Spritz”, riservato agli allievi dell’Istituto Solari-Magnaghi.

Ore 18,15 • Premiazioni: Vincitori gara di Golf; Vincitore del premio Cosèta d’Or; Vincitore del premio Cosèta di Legno, Vincitori 1° Concorso “Cosèta Malva Spritz”.

Ore 19 • Chiusura del Festival e Cena con i ristoratori di Parma Quality Restaurants e i ristoratori salesi, che propongono i menu del territorio e pizza.

DURANTE IL FESTIVAL - EVENTI COLLATERALI

SABATO 14 MAGGIO

Dalle ore 21 alle 23 • Notti Europee dei Musei - Apertura straordinaria del Museo del Vino - ingresso libero.

SABATO 14 e DOMENICA 15 MAGGIO

Dalle ore 10 alle 18 • Trenino Enotour per visitare i Boschi di Carrega.

Dalle ore 10 alle 18 • Esposizione di Bonsai e lezioni di potatura nell’Oratorio dell’Assunta a cura di Parma Bonsai Club - ingresso libero.

Dalle ore 10 alle 18 • Visita alla Collezione privata Merusi “Raccolta di pagine della storia 1938-1947” in Cortaccia - ingresso libero.

Dalle ore 10 alle 18 • Visita della Pieve romanica di Talignano sulla via Francigena - ingresso libero.