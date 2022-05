La megachiatta "Vega" scortata lungo il Po fino al mare dal personale AIPo

Il personale della Direzione navigazione di AIPo sta "accompagnando" in queste ore la grande chiatta oceanica “Vega” - utilizzata per la collocazione delle arcate del nuovo ponte sul Po di San Benedetto - lungo il fiume Po, fino al mare Adriatico, al fine di garantire un transito senza problemi e in sicurezza. A scortare la megachiatta - 110 metri di lunghezza e 40 di larghezza – sono 4 imbarcazioni e 8 meatori AIPo delle sedi distaccate di Revere, Felonica, Santa Maria Maddalena e Papozze. Il viaggio, iniziato ieri pomeriggio, dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, nella serata di oggi o nella giornata di domani, raggiungendo il faro di Pila, alla foce in mare del Po di Venezia o Po Grande. L’impegno del personale è volto anche a tracciare la rotta più idonea possibile per la grande imbarcazione e anche per la maggiore sicurezza di chi dovesse navigare in Po durante il tragitto.