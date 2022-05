Riapre al traffico domani mattina la provinciale di Sissa

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che domani mattina, martedì , verrà riaperta al traffico veicolare per tutti i mezzi la Strada provinciale 8 “di Sissa” nel tratto della compreso tra il raccordo del ponte di San Secondo - Autostazione Parma Nord - nuova viabilità Eridania, in particolare in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria con la via Torta e l’intersezione a rotatoria con la via Fabrizio de Andrè della Sp 8 nel Comune di Sissa Trecasali.

La strada era stata interrotta in quel tratto nel gennaio scorso per consentire alla Ditta Iembo Michele di Noceto l’esecuzione in sicurezza di lavori di attraversamento della linea gas e il nuovo tombamento del canale in corrispondenza dell'incrocio con via Boschetta, che rientrano nelle opere di riqualificazione della strada.