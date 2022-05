«La coda del bene», Maestri e il libro in memoria del padre

Sala Baganza Si è svolta nei giorni scorsi, nel cortile del circolo «Ivo Vespini» di Sala Baganza, la prima presentazione al pubblico del nuovo libro di Nicola Maestri «La coda del bene» (Epika edizioni). In un’atmosfera informale, di fronte a un pubblico attento e numeroso nonostante la calura, l’autore ha dialogato con Gianluca Foglia, in arte «Fogliazza», alternando la lettura di alcune pagine del suo libro all’ascolto dei brani musicali eseguiti da Federica Volta (voce) accompagnata da Diego Baruffini ed Enrico Bertolini alle chitarre.

Il libro, introdotto dalla bella prefazione di Cristina Pelagatti, si può quasi definire «un diario» nel quale l’autore ha messo nero su bianco la sua drammatica esperienza con il Covid che nel marzo del 2020 è piombato sulla vita della sua famiglia, portandosi via l’amato padre Armando. «Credo che la presenza di tanta gente qui, non sia tutto merito mio, ma soprattutto un tributo alla figura di mio padre». Un padre sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti, sempre dalla parte dei più deboli e «La coda del bene» è la scia che questo padre ha lasciato dietro di sé, come quella che lascia, tra le onde, una nave che salpa e si allontana. «Credo sia un bene che si cominci a fare memoria e tesoro di ciò che è accaduto negli ultimi anni - ha detto il vicesindaco Giovanni Ronchini, lieto che la prima presentazione del libro si sia svolta proprio a Sala Baganza, dove l’autore vive, insieme alla sua famiglia, dedicandosi all’impegno politico, civile e all’antifascismo attivo.

«Questo libro - spiega lo scrittore - ha la pretesa di dire: fermiamoci un attimo e riflettiamo. Non solo su quello che è successo ma su quello che verrà poi». E invita a chiedersi «saremo migliori o peggiori dopo quello che abbiamo vissuto e dobbiamo ancora vivere? La pandemia è stata un grande segnale che la natura ha dato all’uomo».