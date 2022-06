Rifugio Lagdei: due giorni di festa per i 20 anni di gestione

Doppio anniversario: venti anni di Paco Nazionale, venti anni di Rifugio Lagdei. Una coincidenza, ma la nostra gestione del Rifugio Lagdei (Corniglio, PR) è cominciata proprio 20 anni fa, lo stesso anno in cui lo Stato instituiva il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Siamo in una delle zone più belle dell’Area protetta: foreste secolari, laghi glaciali, crinali mozzafiato… vicini alla pianura e vicini al mare. Assieme al Parco vi offriamo un finesettimana speciale non solo per festeggiare i quattro lustri trascorsi, ma anche per pensare ai prossimi decenni di questi luoghi montani.

Le iniziative prenderanno il via già dal SABATO quando in Rifugio ci sarà un incontro con gli amministratori locali e del Parco per fare un rapido punto sulla situazione del turismo montano e per vedere come la nota resilienza delle aree appenniniche possa trasformarsi in occasione di crescita.

Sempre nella mattinata di sabato (9,30) partirà anche una camminata dedicata alle piante selvatiche in cucina, accompagnata da Villiam Morelli (botanico, e docente di questa materia presso Alma Scuola internazionale di cucina di Colorno e consulente di alcuni Chef stellati) e che terminerà in Rifugio con un pranzo arricchito da piatti alle erbe selvatiche (attività gratuita, numero limitato posti disponibili, prenotazione obbligatoria escursioni@rifugiolagdei.it - whatsapp 328-8116651

Ma il clou della festa sarà DOMENICA, quando per tutto il giorno si susseguiranno varie attività, sullo stile di quelle che il Rifugio propone tutto l’anno: giochi per famiglie, esperienze e momenti musicali in collaborazione con Guide, esperti, ed artisti. Tutte le attività saranno a partecipazione libera (per alcune, dove specificato, sarà necessario iscriversi al Punto Info situato nei pressi del Rifugio).

- Per tutto il giorno (10-17,30), per famiglie ma non solo, si potrà passare un’ora in leggerezza cimentandosi nel “Gioco dei Tre Giochi” percorso di esplorazione nella piana di Lagdei per gruppi e/o singoli partecipanti suddiviso in tre prove (una manche dell'Orienteering di Lagdei, una Caccia alla traccia con gioco della coppie tracce/animali; e un quiz con ricerca di informazioni contenute nella segnaletica e negli edifici storici della Piana di Lagdei). Per tutti coloro che porteranno a termine il percorso un piccolo omaggio offerto dal Rifugio. Attività a cura di Antonio Rinaldi, Guida ambientale escursionistica Terre Emerse.

- Alle 10, alle 11,30 e alle 15, a cura di Alessandra Azimonti attrice, si potrà partecipare a “E' un Tempio la Natura” passeggiata tra i boschi in compagnia di letture di grandi Autori: Dino Buzzati, Emily Dickinson, Giorgio Caproni, Mario Rigoni Stern, Henry David Thoreau, Giovanni Pascoli... una sinfonia di voci poetiche per celebrare le meraviglie della Natura. Durata un’ora circa. Iscrizioni al Punto Info.

- Alle 14 alle 15 e alle 16 appuntamento nel prato con “Yoga in famiglia” per esplorare la magia dello yoga con tante pose di animali, giochi in coppia e tanto relax in un’esperienza di condivisione per passare del tempo sano, felice e di qualità insieme. A cura di Angela di Yogalovers - Insegnante di yoga accreditata Yoga Alliance. Durata 50 min. Iscrizioni al Punto Info.

- Per tutto il giorno a vari orari e con varie opzioni di percorso e durata “E-Bike per tutti, pedalando in Appennino” Un’occasione unica per provare le biciclette a pedalata assistita sui sentieri del Parco Nazionale. Tra ruscelli, foreste e laghi incantati scopriremo quanto è facile e divertente vivere l’Appennino in sella a un’e-bike. Partenze percorsi 30’ : ore 10.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 16.00; Partenze percorsi 1 h : ore10.45 - 14.45. A cura di BenNature - Benedetta Pasquali, Guida Ambientale Escursionistica. Iscrizioni al Punto Info.

- Casualmente durante tutta la giornata nei dintorni del Rifugio “Armonici naturali – Suoni intimamente lontani" musicisti dislocati in punti differenti del bosco, faranno musica "per caso" da ascoltare godendo del connubio di natura e strumenti. A cura di Irene Barsanti, violoncello; Michele Mammoliti, violoncello; Giovanni Biancalana, contrabbasso

- Ore 17,30 “Armonici naturali – Suoni nell'immutabile presente naturale” - Concerto accanto al Rifugio. Nel bosco come palcoscenico naturale, assisteremo a un concerto dell'inusuale formazione di due violoncelli e un contrabbasso. Con un repertorio di brani che spazia tutto il '700, i tre strumentisti si alterneranno in brani solistici, di duo, e trio, sfruttando al massimo le potenzialità espressive e timbriche degli strumenti. A cura di Irene Barsanti, violoncello; Michele Mammoliti, violoncello; Giovanni Biancalana, contrabbasso.

- Dalle 11,00 alle 12,30; dalle 14,30 alle 16,00 e dalle 16,30 alle 18,00. “Spiazza la piazza” una piazza nel verde dove sperimentare attività di circo e giocoleria. A cura dell'Associazione Culturale Circolarmente. Iscrizioni al Punto Info.

Nella giornata di domenica 26 giugno sarà attivo un punto info nei pressi del Rifugio, in cui ricevere informazioni ed effettuare le prenotazioni per gli eventi che lo prevedono. Le attività si svolgono sui sentieri e nei boschi attorno al Rifugio, per partecipare son consigliate calzature comode e chiuse.