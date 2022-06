Via Palestro, scontro tra due auto all'incrocio con via Cima Palone. Due feriti. I residenti scesi in strada per il "boato" dello schianto

Scontro tra due auto ieri sera intorno alle 23 all'incrocio tra via Palestro e via Cima Palone, forse per uno stop non rispettato. I residenti sono scesi in strada "per il boato" provocato dallo schianto.

Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale, e l'ambulanza del 118. Il bilancio è di due feriti, uno con traumi di media gravità e un ferito lieve,