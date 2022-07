Era ai domiciliari per spaccio ma continuava il lavoro in... smartworking: incastrato da un vicino

E' stato un residente ad allertare la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore per quello strano andirivieni ad orario serale in un condomino della cittadina termale. I militari sono giunti immediatamente sul posto, accertando che quei movimenti pòrovenivano all’abitazione di un 49enne di origini nordafricane agli arresti domiciliari per reati inerenti lo spaccio di droga.

La pattuglia ha voluto eseguire un controllo nell'appartamento per appurare che tutto fosse nella norma. E appena varcata la soglia sono stati investiti dal forte e acre odore di hashish. Il detenuto è stato identificato insieme ad un altro connazionale di 40 anni che era con lui, gravato da precedentiper reati in materia di droga.

Nella successiva perquisizione sono state trovate una sigaretta artigianale con contenuto di hashish, una dose di hashish addosso al 40enne, un bilancino di precisione sul quale erano presenti diverse tracce di hashish, un coltello di lunghezza totale di 17 cm con lama liscia di 8 con evidenti tracce di hashish, un panetto delle dimensioni di una comune carta di credito ed altezza di 2 cm circa, avvolto in una pellicola di cellophane e posto a sua volta all’interno di un sacchettino di plastica di colore verde tagliato in un angolo. Peso, oltre 60 grammi.

Durante le operazioni l'uomo ai domiciliari con un balzo si è divincolato dai due carabinieri tentando la fuga ma è stato riacciuffato a pochi metri dall’abitazione, continuando ad opporre resistenza e tendando nuovamente la fuga dimenandosi con gomitate e calci.

Portato negli Uffici della Compagnia Carabinieri, è stato arrestato poiché colto in flagranza dei reati di evasione dai domiciliari, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Luomo è stato anche denunciato per il reato di rapina, poiché nel tentativo di fuga, spintonando i militari, aveva portato via anche del pezzo di hashish, successivamente però recuperato.

E a quel punto, su disposizione del tribunale, il 49enne è stato portato nel carcere di Parma.

L’amico è invece stato denunciato per aver concorso alla detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.