“Luglio giovane” a Sala Baganza: giochi in piazza e radio in piscina

Sarà un luglio all’insegna del divertimento, quello che attende a Sala Baganza i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 25 anni. Si potrà infatti giocare in piazza, oppure indossare le cuffie da disc jockey e trasmettere musica in diretta dalla piscina comunale. Due iniziative ad accesso gratuito organizzate dall’Educativa di Strada, il servizio gestito per conto di Pedemontana sociale dalla cooperativa Auroradomus, realizzate in collaborazione con il Comune di Sala Baganza, il Circolo Arci Enigma ed Eracle Sport, concessionario dell’impianto natatorio di via Di Vittorio.

La prima si chiama “Games”, già sperimentata lo scorso 20 giugno, dall’11 luglio trasformerà ogni lunedì piazza Gramsci in una grande sala all’aperto, dove a partire dalle ore 18 ci si potrà divertire in compagnia con giochi in scatola. La seconda, invece, prevede ogni giovedì, a partire dal giorno 14, una trasmissione musicale in diretta dalla piscina attraverso le frequenze online di “Radio Sala”, realizzata dai ragazzi con l’aiuto degli educatori di Auroradomus.

«È molto importante riuscire a coinvolgere i nostri ragazzi in attività informali, partendo dalla comprensione dei loro interessi – spiega l’assessore alle Politiche sociali Giuliana Saccani –. Le attività organizzate sul nostro territorio dall'Educativa di Strada sono particolarmente adatte al periodo estivo e serviranno per favorire legami tra i ragazzi, ascoltando le loro proposte. Vorrei ricordare che queste iniziative sono state realizzate grazie all'istituzione del "Tavolo permanente delle Politiche giovanili" – precisa Saccani – organizzato questa primavera sui cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con l' Azienda Pedemontana Sociale. Al tavolo partecipano tutte le realtà che investono il mondo giovanile come la scuola, i Centri Giovani, le associazioni, gli oratori parrocchiali, le amministrazioni comunali e le forze dell'ordine. I giovani hanno bisogno di sentirsi protagonisti e impiegare le loro energie in attività e progetti. Credo sia questa la strada giusta per prevenire fenomeni di devianza».