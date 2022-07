Continue sparizioni di gasolio dal distributore di una azienda: a rubarli era un dipendente

L'indagine dei Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani è nata quando il titolare di una azienda del luogo ha denunciato alcuni ammanchi di carburante ed additivi per i veicoli. Una più attenta analisi della gestione carburanti, in stretta sinergia fra la ditta e i militari, ha permesso di stringere i sospetti su un dipendente, che durante il turno di lavoro nascondeva i combustibili in un’area isolata della ditta, per poi caricarli sulla propria auto.

Giovedì pomeriggio l'uomo è stato fermato e controllato al termine dell’attività lavorativa, mentre tornava a casa in auto, ed è stato trovato in possesso di 25 litri di gasolio e 10 litri di additivo rubati poco prima. Nascosti nel retro dell'edificio, dove era stato visto aggirarsi da alcuni testimoni, aveva nascosto ulteriori 30 litri di gasolio trafugati dal distributore aziendale.

L'uomo - un sessantenne italiano con alcuni precedenti - è stato denunciato per furto aggravato.