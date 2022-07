Punto da un grosso imenottero mentre raccoglie frutta dall'albero: choc anafilattico, è grave

E' stato punto da un grosso imenottero mentre raccoglieva dall'albero. Erano circa le 10.15 a Casale di Valmozzola, in strada Casale, quando l'uomo è stato attaccato e subito si è scatenata la reazione: choc anafilattico e tanta paura per i familiari. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Borgotaro in gravi condizioni.