Con la «zip line» da domenica si vola nel vuoto

Provare il brivido del volo libero nel vuoto, in sicurezza, nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, in uno scenario mozzafiato.

Da domenica sarà realtà, grazie ad una nuova «zip line» (età minima 8 anni), realizzata dal Parco nazionale dell’Appennino grazie a risorse del programma Por Fesr Emilia Romagna, in un parco acrobatico – il Forestavventura - che si snoda per oltre un chilometro a Pratospilla. «È un’opera realizzata dal Parco nazionale per dare valore all’offerta turistica estiva – spiega Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale – in uno dei punti di maggiore interesse della parte alta della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano».

Domenica, dalle 11, la cerimonia inaugurale alla presenza dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, del presidente del Parco Nazionale Fausto Giovanelli, del presidente della Provincia di Parma Andrea Massari, del sindaco di Monchio Claudio Riani.