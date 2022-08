Cane tenuto in una gabbia strettissima, senz'acqua e tra gli escrementi: intervento in un appartamento

Quando sono entrati in quell’appartamento, in un condominio di Medesano, gli agenti della Polizia Locale Bassa Val Taro, i Vigili del Fuoco di Parma e il personale dell’Asl, si sono trovati davanti uno spettacolo davvero crudele: in quella casa c’era un cane di razza meticcia, un esemplare di quasi 70 chili, costretto a rimanere chiuso all'interno di una gabbia di dimensioni ridotte rispetto alla sua taglia, tanto che il povero animale non riusciva nemmeno a girarsi su se stesso.

Al momento dell’intervento, gli agenti hanno visto che all'interno della gabbia non era presente nemmeno l'acqua. In compenso vi era un forte odore nauseabondo, dovuto alla presenza di escrementi ed urina dell'animale.

A quel punto, visto che il padrone non forniva la garanzia di adeguate cure e attenzioni, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’animale; è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa in violazione della legge regionale a tutela del benessere animale. All'interno dell'appartamento era presente anche un gatto di piccole dimensioni: anche lui è stato messo sequestrato al proprietario.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale.