Auto fuori strada a Bannone: grave 28enne

Incidente questa mattina a Bannone, sulla provinciale. Alle 8.15, per cause ancora in via d'accertamento, un'auto è finita fuori strada e il conducente, 28enne, è rimasto incastrato nell'abitacolo, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

E' poi stato trasportato al pronto soccorso del Maggiore con ferite gravi da un'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo.