Langhirano, dopo due anni riapre il paradiso della fetta: nella Cittadella il prosciutto di 13 aziende eccellenti

Un taglio del nastro in piena aria di festa ha accompagnato l’apertura della Cittadella del Prosciutto - l’ultima volta era stata nel 2019 - per questa 25edizione del Festival del Prosciutto.

La Cittadella, situata in via Veneto, cuore pulsante della manifestazione, accoglie tutti i visitatori immergendoli appieno in tutto ciò che fa del prosciutto crudo di Parma un’eccellenza nel mondo, in accompagnamento alla novità introdotta per la prima volta in questa edizione della Cittadella del vino in piazza della Rocchetta. All’interno di questo spazio le 13 aziende produttrici presenti sono pronte a far conoscere e degustare il loro prodotto in tutte le sue sfaccettature, regalando un’esperienza unica per le papille gustative e non solo.

«Riconoscenza e gratitudine vanno espresse nei confronti di queste aziende che anche quest’anno, nonostante le difficoltà, sono qui presenti. - così apre il sindaco di Langhirano Giordano Bricoli - Infatti, grazie al loro coraggio e alla loro disponibilità, sono capaci di rappresentare tutte le aziende del comparto in questo Festival, in un gesto non solo simbolico, ma di sostanza, soprattutto per le difficoltà economiche alle quali si sta andando incontro».



Inoltre da quest’anno è presente, sempre negli stessi spazi, anche la fondazione «Artusi» che anche nella giornata di domenica continuerà con gli show cooking di abbinamento tra prosciutto di Parma e prodotti IGP della regione. «La Cittadella rappresenta un luogo importante perché è il sito in cui aziende produttrici e consumatore finale entrano in contatto. - così conclude l’inaugurazione Federico Galloni, vicepresidente del Consorzio del Prosciutto di Parma - Questa iniziativa è fondamentale, sia per il territorio sia per noi produttori che ci troviamo ad affrontare un periodo complicato per la reperibilità e i costi delle materie prime. Quindi è bello poter vivere questi momenti di festa».