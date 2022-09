Fidenza, entra nel wine bar e ne approfitta per rubare un tablet: ma è in diretta video

Il video lo ha postato il titolare del wine bar Bacio Di Vino, di Fidenza, dove venerdì pomeriggio un ragazzo è entrato nelk locale e ha approfitatto del momento in cui le bariste erano impegnate per rubare un tablet. Quello che non sapeva, evidentemente, è che era in diretta video: le telecamere di sorveglianza del bar hanno immportalato le gesta e il volto del giovane. Un video che sarà presto nelle mani dei carabinieri per arrivare a dargli anche un volto.

E dallo staff del locale - molto amareggiato, come si può immaginare - c'è l'invito a restituire, anche in modo anonimo, il bottino.