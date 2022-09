Sapori del Giallo, racconti inediti: il premio va in Sicilia

Langhirano I racconti giunti da tutt’Italia erano 27, 5 i finalisti decretati dalla giuria, 2 i premi assegnati. Con la proclamazione del vincitore, si è conclusa ieri sera la 6ª edizione del Premio letterario «Racconti inediti - I Sapori del Giallo», tradizionale appuntamento della rassegna I Sapori del Giallo, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con Il Giallo Mondadori e il Comune di Langhirano.

Da Siracusa

A trionfare «Le sorelle Munafò», il racconto di Maria Lucia Martinez, scrittrice giunta da Siracusa: avrà la possibilità di essere pubblicato in appendice all'edizione de «Il Giallo Mondadori». Secondo classificato il racconto «Cum grano salis» di Paolo Botti, già vincitore lo scorso anno, e terzo posto per «Brutta e cattiva» del romano Roberto Rubolotta. Un’edizione fortunata che ha visto partecipare racconti provenienti da svariate province italiane, da nord a sud, a conferma dell’interesse a livello nazionale che è in grado di suscitare il concorso.

Il filo conduttore

«La valutazione della giuria ha preso in considerazione diverse caratteristiche, tra le quali il riferimento al cibo, filo conduttore de I Sapori del Giallo», ha spiegato la segretaria dell’associazione Federica Di Martino.

La qualità

«27 racconti con una qualità di scrittura molto importante – ha evidenziato il creatore della rassegna Luigi Notari -. La vittoria si è giocata davvero sul filo di lana». Come da tradizione è stato poi assegnato il premio «Gusti tra le righe», il riconoscimento che suggella I Sapori del Giallo e la sua capacità di abbinare parole e gastronomia, caratteristiche tipiche del giallo italiano. Premio che è stato dato al racconto di Rubolotta «Brutta e cattiva».



Altro riconoscimento

La rassegna prosegue oggi alle 10.30 con il XVI° Premio Marco Nozza per il giornalismo d’inchiesta e informazione critica: saranno presenti Marco Adorni con il libro «Sei libera sii grande - Giuseppe Mazzini e il suo insegnamento»; Alessandro Bosi con «Storia e identità nel terzo settore presenza nel Parmense»; Francesco Dradi con «Guida alle barricate». Insieme a Luigi Notari interverranno Eugenio Caggiati e Diego Melegari.

Gran finale

Gran finale alle 18.30 in piazza Ferrari con «Giallo Parma»: presenti Claudio Bargelli, Ciro Bertelli, Matteo Billi, Maristella Galli, Alice Mainardi, Riccardo Pedraneschi, Riccardo Zinelli, autori di «Parma Agosto 1922»; Maristella Galli con «Lucia del bar» e Valerio Varesi con il suo ultimo libro «Reo confesso». Presiederà Elisa Zimarri.

Maria Chiara Pezzani