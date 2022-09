"L’Artusi d’autunno in Appennino" arriva nella patria del fungo porcino

È la patria del fungo porcino ad ospitare il primo appuntamento di “L’Artusi d’autunno in Appennino”. La kermesse itinerante fra le province di Parma e Piacenza che danno spazio al grande maestro delle specialità gastronomiche di tipo familiare. Domenica 18 ottobre, proprio nel clou della Fiera del Fungo Porcino IGP, Borgotaro riserva uno spazio speciale a Casa Artusi: il primo centro di cultura gastronomica tutto dedicato alla cucina domestica italiana.

Uno spazio speciale, quello di Casa Artusi, aperto nell’estate di 15 anni fa a Forlimpopoli in un antico convento con annessa una grande chiesa di grande valore storico e architettonico. Un punto di ritrovo aperto a professionisti e autentici cultori del cibo, a studiosi, a ricercatori, ma anche a semplici curiosi che vogliono scoprire segreti e tradizioni della cucina casalinga. Borgotaro fornisce insomma un’opportunità unica a tutti i visitatori che si lasciano prendere per la gola durante il weekend inaugurale della Fiera del Fungo. Spazio alla cucina nell’apposita area show cooking allestita in piazza Manara ma anche, in programma per l’occasione, passeggiate nei boschi accompagnati da esperte guide ambientali, visita al caseificio di Borgotaro dove viene prodotto artigianalmente il Parmigiano Reggiano, un’originale mostra dei violini e, novità assoluta, ingresso nel Museo del Fungo Porcino di Borgotaro, inaugurato sabato 17 settembre nel Museo delle Mura cittadino. Qui si può conoscere la storia di un prodotto unico, non per nulla l’unico micete a marchio IGP di tutta Europa.