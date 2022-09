Langhirano e Traversetolo, controlli nei pressi di alcuni locali: due denunciati per guida in stato d'ebbrezza e multe per oltre 6mila euro

Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri delle Stazioni di Langhirano e Traversetolo sono stati impegnati in un servizio straordinario per la prevenzione delle stragi del sabato sera. I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale ed in corrispondenza dei locali più frequentati da giovani e giovanissimi.

I controlli sono avvenuti con l’ausilio dell’etilometro e il bilancio è di due persone denunciate per guida in stato d’ebbrezza e mancanza di documento di riconoscimento, e di altre tre segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Non sono mancate le multe per violazione al codice della strada: ammontano in totale a 6.176 euro, con ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del mezzo.