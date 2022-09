Per mamme, per papà o per entrambi i genitori: ripartono gli incontri di "Famiglie al Centro"

Terminata la pausa estiva, riprendono con tante novità gli incontri gratuiti di “Famiglie al Centro” organizzati dal Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza, gestito da Azienda Pedemontana sociale, e strutturati in tre percorsi, realizzati in collaborazione con l’Ausl: “Mamme al Centro”, “Papà al Centro” e “Genitori al Centro”. Percorsi che nei 55 appuntamenti che si sono svolti dallo scorso settembre 2021 allo scorso giugno, hanno fatto registrare 377 presenze.

Le prime a ritrovarsi sono state le neo e future mamme con i loro bambini nella mattinata di giovedì 15 settembre al Centro per le Famiglie di Sala Baganza. L’obiettivo di “Mamme al Centro”, progetto sempre molto apprezzato e partecipato, è quello di condividere dubbi ed esperienze con educatrici, pediatre e ostetriche, per ricevere consigli e strumenti utili per vivere al meglio una fase ricca di emozioni che a volte può rivelarsi un po’ complicata. Gli appuntamenti, che si terranno anche in sedi diverse dal CPF per agevolare la partecipazione su tutto il territorio distrettuale, saranno sempre al giovedì mattina dalle 10 alle 12, e ogni mese verranno comunicati, attraverso la pagina Facebook del Centro (@CentroPerLeFamiglieDistrettoSudEst), i luoghi, i temi trattati dai professionisti coinvolti.

Sabato 24 settembre alle ore 10 al Centro per le Famiglie prenderà il via “Papà al Centro”, che propone tre appuntamenti mensili tra settembre e novembre (a gennaio verrà comunicato il calendario di quelli successivi) con un importante novità: potranno partecipare i papà che hanno figli da 0 a 3 anni, che potranno portare con sé agli incontri. Il primo appuntamento riguarderà un tema di grande interesse: la “Disostruzione vie aeree e altre nozioni di sicurezza” in età pediatrica. Relatore d’eccezione sarà il Coordinatore della Centrale 118 Emilia Ovest Marco Boselli, affiancato da un operatore del CPF. Il secondo incontro si svolgerà giovedì 20 ottobre alle 18 e vedrà la partecipazione di Pietro Domiano, psicologo-psicoterapeuta della Neuropsichiatria Infantile del Distretto Sud Est dell’Ausl. Il terzo e, per ora ultimo appuntamento del 2022, è previsto per sabato 19 novembre alle ore 10 con il pediatra Andrea Canali.

L’ultimo percorso a prendere il via sarà “Genitori al Centro”, dedicato ai neo e futuri mamme e papà, che si pone l’obiettivo di affrontare insieme alla coppia i temi della genitorialità per condividere emozioni, esperienze e difficoltà. Gli appuntamenti si terranno sempre il sabato mattina dalle 10 alle 12 e il primo, previsto per l’8 di ottobre, si svolgerà proprio nella “Settimana Mondiale dell’Allattamento”, che sarà

il tema dell’incontro. Il secondo appuntamento di sabato 5 novembre sarà condotto dalla counselor del CPF Valeria Lo Nardo, che illustrerà i servizi di consulenza gratuiti messi a disposizione dal Centro, mentre il terzo permetterà di imparare, sotto la guida di Katia Iori dell’Associazione Tintura Madre, a coccolare i bimbi con il “massaggio infantile”. Così come per “Papà al Centro”, anche gli appuntamenti di “Genitori al Centro” saranno aperti alle coppie con figli da 0 a 3 anni che potranno essere portati agli incontri.

Per partecipare agli incontri, che ricordiamo essere gratuiti, è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni, ulteriori dettagli e prenotazioni, è necessario telefonare al Centro per le Famiglie allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanaosciale.pr.it.