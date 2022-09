Albareto celebra il porcino: spazio a turismo e cultura

Albareto Nella sala del consiglio comunale di Albareto è stata presentata la 25ª edizione della Fiera nazionale del fungo porcino di Albareto che si svolgerà nel capoluogo della Valgotra il 30 settembre e 1-2 ottobre.

Ad illustrare il programma della manifestazione tra le più importanti della nostra Regione, il sindaco Davide Riccoboni con l’assessore delegato Giovanni Gatti e il presidente del comitato Fiera del fungo Andrea Delpippo. Tre giorni di festa con sapori e saperi che vedranno Albareto e non solo salire in cattedra per spiegare le tante attrattive gastronomiche e culturali presenti in tutta la Valtaro.

Tante le novità in programma e soprattutto alcune importanti modifiche rispetto alle edizioni passate: «Turismo enogastronomico e cultura saranno le priorità della 25ª edizione della Fiera – ha detto il sindaco Davide Riccoboni -. Grazie anche alla collaborazione con la Strada del Fungo e Biodistretto delle alte Valli la manifestazione entrerà a far parte di un ampio progetto di valorizzazione turistica ambientale promosso da Apt (associazione gastronomi dell’Emilia Romagna). Siamo fiduciosi nella buona riuscita di questa importante manifestazione e invitiamo tutti ad Albareto, la terra del fungo Porcino, il gustoso micete dal profumo inconfondibile…».

Il presidente del comitato della Fiera Andrea Delpippo ha illustrato la bozza del programma e anticipato alcuni appuntamenti gustosi e culturali di notevole interesse: «Rispetto alle passate edizioni la fiera si svolgerà tutta nel centro del paese e il ristorante sarà allestito al Parco dei Pini – ha anticipato il presidente -. Non mancheranno le degustazioni dei prodotti del territorio, cooking show e laboratori didattici. Tanti gli ospiti presenti per manifestare e valorizzare il re dei boschi della Valgotra presente all’appuntamento. Riserveremo un momento istituzionale assegnando il Porcino d’Oro ai fondatori ed alle prime persone che hanno iniziato la grande avventura della Fiera. Ci sembrava giusto e doveroso premiare questi albaretesi intraprendenti e lungimiranti. La colonna sonora dell’evento sarà ancora una volta affidata alla banda di Albareto».