Furti a ripetizione nelle case isolate della Bassa: denunciato un 52enne col pallino dei salumi pregiati

Nel mirino erano finite nelle scorse settimane una serie di abitazioni dai "tratti" simili: case isolate di campagna tra Castell'Aicardi e Fontanelle, con poche protezioni e coi proprietari fuori casa fino a sera. Non solo: i soliti ignoti, una volta entrati forzando finestre o porte posteriori, si portavano via soprattutto generi alimentari, spesso di pregio come culatelli e prosciutti, non disdegnando a volte anche gioielli e contanti.

Sono state queste similitudini a far pensare ai Carabinieri della Stazione di San Secondo che ci fosse la mano di uno stesso autore o di stessi complici.

I militari hanno concentrato l’attenzione sui filmati delle telecamere in zona, riscontri testimoniali, attività informativa e, dopo qualche settimana di approfondimenti hanno individuato una macchina che risultava aver effettuato passaggi in zona a orari compatibili con i diversi colpi nella Bassa.

La vettura è risultata - ovviamente - rubata. Ma con ulteriori approfondimenti è stato individuato il presunto colpevole: un 52enne in Italia senza fissa dimora, che vive tra la Lombardia e la Bassa Parmense. Insieme al suo fermo, è stata recuperata l’auto. L'uomo è stato denunciato con l’accusa di furto in abitazione aggravato e continuato. I carabinieri stanno continuando con gli approfondimenti investigativi, per trovare elementi eventualmente utili ad attribuirgli ulteriori furti.