L'incontro tra i bimbi del nido e i "nonni" del centro diurno con la partecipazione di tutto il paese

È stata una festa dei nonni speciale quella celebrata nel territorio comunale di Torrile con l’iniziativa “Il vecchio e il bambino…si preser per mano”.

Una festa che, negli spazi di piazza Pertini a San Polo, ha fatto incontrare intere generazioni di nonni con i bambini e le bambine del paese, a partire dai giovanissimi iscritti all’asilo nido Verdazzurro e dai nonni del centro diurno operativo per gli anziani del territorio di Torrile e Colorno.

La festa si è aperta con la riscoperta di un antico rito contadino: quello della pigiatura dell’uva con i piedi. E già in questo momento gli utili consigli dei nonni, memori di come un tempo si svolgeva questa operazione, sono stati preziosi per i giovanissimi che si sono cimentati nell’iniziativa.

Poi l’amicizia si è rinsaldata ulteriormente con la merenda in compagnia preparata dalle tante asso-ciazioni del territorio che hanno contribuito alla buona riuscita della festa.

Quindi spazio alla musica e ai balli sino ad uno dei momenti più toccanti: la lettura della filastrocca “Girotondo in tutto il mondo” di Gianni Rodari da parte della nonna Silvana Panciroli.

Infine, per concludere, ad ogni bambino presente è stato consegnato, dai nonni, un bigliettino a forma di cuore con all’interno disegni, poesie ed una dedica speciale.

“La festa dei nonni - commentano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora ai Servizi Sociali, Lucia Frasanni - ha rinforzato il legame tra le generazioni. Costruire una rete con persone di età diverse impedisce la solitudine in età più avanzata. Noi abbiamo festeggiato questa ricorrenza con gli anziani del centro diurno e i bimbi e le bimbe del nido: una contaminazione sana di memoria e futuro. È stata una festa molto bella e partecipata contraddistinta dalla voglia di stare insieme e fare comunità”.

La festa è stata organizzata da Comune di Torrile; PerMettere le ali; nido d’infanzia Verdazzurro; Colser-Aurora Domus; Spi Cgil Parma; Tasc; Proges; Auser; Asd San Polo Volley; L’Abbraccio e Avis Torrile.