Sorpresi mentre caricavano un furgone con materiale edile del Comune: due denunciati a Sala Baganza

Una pattuglia dei carabinieri di Sala Baganza nei giorni scorsi è intervenuta, grazie a una segnalazione telefonica, nei pressi di un cantiere vicino al torrente Baganza, dove erano custoditi alcuni bancali e materiale vario di proprietà del Comune. I militari hanno sorpreso due uomini che, senza alcuna autorizzazione, stavano caricando un furgone. I due sono stati denunciati per tentato furto.

Altre due persone sono state denunciate per un tentativo di truffa nei confronti di un residente della zona, che aveva messo in vendita un camper su un sito online. All’annuncio ha risposto una coppia, che ha proposto di pagare il prezzo - circa 18.000 euro -, con assegni. Il venditore ha accettato, riservandosi di consegnare il veicolo dopo aver incassato gli assegni e ha inviato solo i documenti per il passaggio di proprietà. Dopo alcuni giorni l'uomo è stato informatp dalla banca che i titoli di pagamento erano scoperti. Da qui la denuncia ai carabinieri salesi che, dopo alcuni accertamenti, sono risalti alla coppia, truffatrice seriale, denunciandola per tentata truffa.