Punti da calabroni un ciclista a Langhirano e un cacciatore a Valmozzola: ricoverati in condizioni di media gravità

Due interventi in due diverse zone della provincia per punture di imenotteri. Intorno alle 11 e mezza a Langhirano, in via Fratti, un ciclista è stato punto da un calabrone e per questo si è reso necessario l'intervento del 118:un'ambulanza è arrivata sul posto e ha trasportato il ciclista al Maggiore. Le sue condizioni sono considerate di media gravità.

Più o meno alla stessa ora un cacciatore a Valmozzola è stato punto da un imenottero: sulle prime è andato l'elicottero del 118 e poi un'ambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Borgotaro. Le sue condizioni sono considerate di media gravità.