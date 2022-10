Neutralizzati tre ordigni della Seconda guerra mondiale a Tornolo e a Noceto

Doppio intervento in provincia per gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che hanno neutralizzato tre ordigni bellici rinvenuti nei giorni scorsi nei comuni di Tornolo e Noceto.

Le Forze dell’Ordine, avute le segnalazioni, hanno delimitato le aree con appositi cartelli di pericolo e successivamente hanno interessato la Prefettura che ha richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Esercito.

In mattinata gli specialisti del Genio Pontieri hanno provveduto a mettere in sicurezza gli ordigni. A Tornolo nella Frazione Tarsogno è stata rinvenuta in una zona boschiva una bomba da mortaio da 81 mm fumogena, mentre a Noceto, sono state rinvenute due granate d’artiglieria da 75 mm in prossimità di un laghetto artificiale di un fondo agricolo di proprietà privata. I residuati bellici entrambi di nazionalità italiana sono stati poi distrutti in cava in tutta sicurezza. Sul posto per garantire l’assistenza sanitaria era presente il personale della Croce Rossa Italiana.

Questi ritrovamenti avvengono quotidianamente e nonostante il trascorrere degli anni gli ordigni rimangono sempre potenzialmente pericolosi e per questa ragione non vanno toccati e si deve subito allertare le Forze dell’Ordine.