Colorno, frontale tra auto nella notte sull'Asolana: un ferito

Violento schianto nella notte sull'Asolana nel territorio di Colorno. Erano le 3.45 quando il 118 è stato allertato per un incidente tra due auto avvenuto ancora una volta sulla provinciale. Un frontale, per la precisione, a causa del quale uno dei due conducenti ha riportato traumi di media gravità. Il ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore.