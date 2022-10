Don Massimo Fava, nuovo coparroco a San Secondo

Don Massimo Fava, lasciata la parrocchia cittadina di Santa Maria della Pace che guidava da diversi anni, si è insediato nella sua nuova parrocchia, quella di San Secondo, di cui è stato nominato coparroco. Da ora affiancherà, nella guida della parrocchia della Bassa, don Nando Soncini, parroco di San Secondo esattamente da vent’anni. La cerimonia di insediamento di don Massimo, tornato così nella parrocchia in cui è nato, ha ricevuto i sacramenti e celebrato 12 anni fa la sua prima messa, è stata impreziosita dai colori, dai canti e delle preghiere della comunità francofona di Parma che lo stesso don Massimo ha seguito in questi anni in Santa Maria della Pace.