Valtaro e Valceno: denunciati in 5 ubriachi alla guida, tre erano recidivi. C'è chi aveva anche il quadruplo del tasso di alcol consentito

Le pattuglie delle otto Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Borgotaro (Bedonia, Solignano, Calestano, Varsi, Bardi, Berceto, Santa Maria del Taro, Borgotaro) e del Nucleo Radiomobile hanno in questi giorni aumentato i posti di controllo disseminati nelle tre valli. Sono state controllate oltre 450 auto e identificate 530 persone. Tra loro, 10 sono state denunciate ed altre segnalate amministrativamente.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza cinque automobilisti, di cui tre recidivi, tutti residenti in Valtaro e Valceno: sottoposti all’etilometro sono risultati avere un tasso alcolemico anche superiore fino al quadruplo di quello consentito.

Denunciate dai militari di Borgotaro tre persone per diverse truffe. Il primo è un 30enne romeno che si era proposto come intermediario per l’acquisto di infissi in Romania da far arrivare in brevissimo tempo: in un periodo in cui c’è carenza di materie prime e le ordinazioni tardano ad arrivare è riuscito a farsi consegnare la somma di sei mila euro come acconto per poi rendersi irreperibile.

Denunciato un 20enne ucraino ma residente stabilmente in Italia, che si è proposto come intermediario per l’affitto di una abitazione senza esserne il proprietario. Il ragazzo, dopo essersi fatto consegnare la somma di 500 euro come caparra confirmatoria, si è dato alla macchia. L’ultimo è un 55enne calabrese che, dopo aver messo in vendita online una motosega e concordato il prezzo di 350 euro, si è fatto pagare l’acquisto con una ricarica PostePay senza però mai consegnare la motosega.

I militari di Varsi hanno invece denunciato per furto un 50enne parmigiano che ha rubato un’auto parcheggiata con le chiavi inserite nel quadro di accensione. Il proprietario ha dato subito l’allarme al 112 e l’immediato intervento della pattuglia ha spaventato il 50enne che, visti i lampeggianti della gazzella, ha deciso di abbandonare l’auto e fuggire.

Nel corso di un servizio perlustrativo la pattuglia di Varsi ha poi denunciato per abbandono di rifiuti un 50enne valcenese. Nel corso di un controllo i militari si sono accorti che l’uomo, in un terreno di sua proprietà destinato ad uso agricolo, in assenza di alcuna autorizzazione, accatastava, quasi come fosse una discarica, rifiuti speciali pericolosi (batterie al piombo e scarti di olio lubrificante per motori) e rifiuti speciali non pericolosi (pneumatici, parti di carrozzerie e plastiche di veicoli fuori uso, cemento, rifiuti metallici costituti sia da alluminio che da metalli ferrosi, cavi elettrici, terre e rocce da scavo, condizionatori ed altri elettrodomestici): rifiuti tra l'altro a contatto diretto col suolo e senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici. Tutta l’area interessata dal deposito dei rifiuti è stata posta sotto sequestro.

Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi le pattuglie hanno partecipato ad una prova d’evacuazione per sisma nelle scuole dell’alta Valtaro Le gazzelle dell’Arma sono corse, ad allarme sismico dato dagli Istituti Scolastici, per fornire supporto ai bambini ed agli insegnanti e tutelare la loro incolumità.