La borgotarese Paola Fabiani è direttrice operativa dell'Unione Pedemontana Parmense

Paola Fabiani ha assunto il ruolo di direttrice operativa dell’Unione Pedemontana Parmense. Un cambio al vertice della macchina amministrativa per proseguire con slancio nella realizzazione di quella road map tracciata dalla Giunta, guidata dalla presidente Maristella Galli, per un ulteriore sviluppo dell’ente.

Nata e cresciuta a Borgotaro, dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma, Paola Fabiani ha svolto la pratica forense per l’abilitazione all’avvocatura, dopodiché ha iniziato la sua carriera al servizio degli enti pubblici partendo da Varano Melegari, Comune in cui è arrivata a ricoprire il ruolo di vicesegretario con posizione organizzativa a capo di diversi servizi. Ruoli di vertice che ha successivamente svolto nell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, ultima tappa prima di approdare in Pedemontana, dove oltre ad assumere l’incarico di vicesegretario facente funzione di Segretario generale, è alla guida dei settori Affari Generali e Segreteria, Affari legali, Contratti, Centrale Unica di Committenza (gare d’appalto), Comunicazione, Servizi sociali e rapporti con Azienda Pedemontana sociale.