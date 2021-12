In un libro le capriole della vita di Tino Asprilla

E' in vendita da ieri in diverse librerie e sul mercato online il volume di Ezio Palladini «Il calcio ai tempi di Tino Asprilla», Edizioni In Contropiede, euro 17,50. Una biografia del campione colombiano sempre amatissimo dai tifosi del Parma che ripercorre le sue gesta inserendole nell'affresco del calcio parmigiano e italiano degli anni '90. Un libro, con prefazione di Gabriele Majo, ricco di aneddoti e interviste a ex compagni e dirigenti dell'epoca. Si parla dunque di Coppe, gol spettacolari, tante donne e di un comportamento, in campo e fuori, sempre border line.