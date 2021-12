Squalifica ridotta per Iachini: domemica sarà in panchina

E' stato accolto il ricorso del Parma per la squalifica di Beppe Iachini che viene così ridotta di una giornata.

Il tecnico crociato (che dovrà pagare un'ammenda di 10mila euro) sarà dunque in panchina domenica per la partita con il Crotone. I crociati ieri hanno proseguito la preparazione con una doppia seduta di allenamento. La squadra, in mattinata, ha lavorato divisa in due gruppi, alternando un’attività di forza e di tattica sul campo al lavoro in palestra. Nel pomeriggio, torelli, e mini partite a campo ridotto.