E' ufficiale, Pandev al Parma. Preso anche Hainaut, resterà in Francia fino a giugno

Mercato in chiusura, arrivo a sorpresa al Parma, in attacco. Si attende l'ufficialità, ma starebbe firmando per i crociati Goran Pandev. L'ex attaccante di Inter e Lazio, ora al Genoa, ha 38 anni. E' ufficiale l'acquisto di Antoine Hainaut, 19 anni, centrocampista centrale francese di 19 anni dal Boulogne. Il calciatore è stato ceduto a titolo temporaneo al suo attuale club fino a giugno.